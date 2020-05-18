В Нью-Йорку навчатимуть мистецтву косівської мальованої кераміки

Український музей в Нью-Йорку запрошує на майстер-клас із Косівської кераміки, який відбудеться 21 травня онлайн.

Про це йдеться на сторінці події в Facebook.

«Створіть власну версію декорованої тарілки чи іншого предмета, натхненного традиційною керамікою Косівщини», - йдеться в анонсі.

До участі в майстер-класі запрошуються сім’ї з дітьми віком 5–12 років. У рамках заходу вони матимуть нагоду більше дізнатися про українську культуру та мистецтво.

Семінар безкоштовний. Він проходитиме онлайн через Zoom і розпочнеться о 15:00 за місцевим часом.

Усіх зацікавлених в участі у заході просять написати листа на елекронну пошту education@ukrainianmuseum.org, аби забронювати місце. У повідомленні необхідно зазначити ім'я та вік дитини (або дітей) і контактну інформацію батьків.

Зареєстрованим учасникам буде надіслано запрошення на відеоконференцію.

В Українському музеї нагадали, що в 2019 році Косівську мальовану кераміку було внесено до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства.