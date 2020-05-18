У Сіднеї до 70-річчя СУМ презентували пісенне ретро

З нагоди 70-річчя Спілки української молоді (СУМ) в Австралії в спілці представили пісенне ретро у виконанні сумівського вокального гуртка «Калина».

Композицію виклав почесний консул України у Сіднеї сумівець Ярослав Дума на своїй сторінці в Facebook.

«Цього року СУМ Австралія відзначає своє 70-річчя з часу заснування, рівночасно з осередком ім. Ген. Хор. Тараса Чупринки в Сіднеї - як першим осередком, що почав свою виховну працю в 1950. Точно 25 років тому, коли осередок відзначав своє 45 ліття, сумівський співочий гурток «Калина» випустив свою касетку... Пропонуємо до Вашої уваги одну з пісень з касетки», - йдеться у дописі.

Прослухати пісню можна за посиланням.

Як зазначається, музичні композиції для збірки виконувала вже друга ґенерація «Калини», до якої належали Маланка Гаманюк, Оксана Гаманюк, Надя Ґаран, Лариса Фіґурка, Христина Парасин, Тереса Бутилевіч, Леся Вовк, Вероніка Годжсон, Марійка Дума (керівниця гуртка), Наталка Вовк (музичний супровід.

Перша група «Калини» була також представлена дружинницями та старшими юначками осередку. В гуртку були Марійка Дума (керівниця), Юля Кузмич, Іванка Янківська, Орися Станкевич, Ганя Палюшок, Ірина Славич, та Катруся Коцюмбас (музичний супровід).

Співочий гурток «Калина» був заснований у 1980 році Марійкою Сенькович-Думою для того, аби використовувати українську пісню у виховному процесі молодих сумівців осередку.

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Як відомо, Спілка української молоді (СУМ) — громадська організація, яка об'єднує українську молодь на добровільних засадах та виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

Заснована 1925 року. Відновила свою діяльність у діаспорі після Другої світової війни, а згодом повернулася і до свого місця заснування в Україну.

Сьогодні СУМ — це багатотисячне членство, яке діє в Україні та українській діаспорі Австралії, Аргентини, Бельгії, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини і США. Організація працює для того, щоб молоді українці з різних країн могли спілкуватися між собою, допомагати одне одному в духовній, розумовій, соціальній, культурній, освітній і фізичній сферах, зростати в дусі патріотизму і любові до України.