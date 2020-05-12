Спецрейс з Лісабона до Києва відбудеться 16 травня – консульство

Для евакуації українців з Португалії запланований комерційний спецрейс авіакомпанії SkyUp Airlines за маршрутом Лісабон – Київ.

Про це повідомляється на сайті Консульства України в Порту.

«Громадяни України, які, не встигли придбати авіаквиток на 02.05.2020 та потребують допомоги у поверненні в Україну! 16 травня 2020 року о 17:10 відбудеться комерційний спецрейс за маршрутом Лісабон – Київ авіакомпанії SkyUp Airlines», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для того, аби потрапити на зазначений рейс, необхідно зайти на офіційний сайт авіакомпанії та придбати квиток на зазначену дату, або звернутися до представництва авікомпанії на місці та придбати квиток на зазначену дату: +351 910928860, +351 969596208, Largo do Leão 3B, 1000-198 Lisboa, e-mail: skyup@asl.partners.

У консульстві також нагадали, що по прибуттю до України обов’язковим є проведення самоізоляції або обсервації протягом 14 днів.

Зазначається, що для використання можливості самоізоляції необхідно встановити на свій смартфон додаток «ДІЙ ВДОМА (посилання на «Play Маркет», посилання на «AppStore»)», заповнити свої дані, надати в ньому обов’язкову згоду на самоізоляцію та діяти за інструкцією, яку Вам запропонує даний додаток.

Додано також інструкцію з використання додатку та перетину кордону з його використанням для подальшої самоізоляції.

Більш детально про процедуру самоізоляції у відповідному Порядку, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 р. № 291.

Для осіб, які не нададуть згоду на проведення самоізоляції, обов’язковим є застосування процедури обсервації протягом 14 днів у визначних місцевими адміністраціями обсерваторах (ізоляторах).

У зв’язку з цим у конульстві просять надати інформацію щодо згоди на обсервацію та особисті дані для можливості реєстрації на згаданий авіарейс та подальшого проходження процедури обсервації на території України.

В даному випадку просимо невідкладно повідомляти нам про відмову у використанні сервісу «ДІЙ ВДОМА» та необхідності у проведенні обсервації на електронну адресу gc_ptp@mfa.gov.ua або за номером гарячої лінії: (+351) 936 708 733.

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Більш детально про процедуру обсервації у відповідному Порядку, який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211.