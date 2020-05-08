День матері: вітання українців світу мамам полонених і зниклих безвісти

Українські активісти з діаспори та України, а також колишні політв’язні та матері полонених, експолонених і зниклих безвісті до Дня матері підготували вітання мамам полонених і зниклих безвісти.

Про це Укрінформу розповіла організатор акції, латвійська активістка Тетяна Лазда.

"До мене звернулась Алла Макух, мама експолоненого, голова ГО "Берегиня" (Всеукраїнський рух матерів та родичів учасників АТО), запропонувала до Дня матері підтримати матерів полонених і зниклих безвісти листівками. Наші українці з Латвії, США, Португалії, Австралії, Німеччини, Ірландії, Туреччини, Італії підтримали і почали писати. В списку Алли було більше 50 адресів", - розказує Лазда.

За її словами, "написання листівок плавно перейшло у відео для всіх мам політв’язнів і полонених". Акцію підтримали українці всесвітньої мережі "Об’єднані прапором", Всесвітнього руху патріотів України, "Стратегии 18" (громадські активісти Петербургу, які щомісяця виходять у центр міста з одиночними пікетами) та активісти в Україні.

В акції були задіяні віршів різних авторів. Діаспоряни та їх друзі (Олексій Кодьман, боєць-розвідник, який два роки провів у полоні, експолітв’язні Микола Карпюк з сином Тарасом, Олександр Кольченко, Едем Бекіров, Євген Панов і його мама) читали вірші Віктора Геращенка та Івана Гнатюка, присвячені матерям.

Українські волонтери та родичі заручників Тетяна Грубенюк, Світлана Німець, Вікторія Шинкаренко, Ірина Довгань, Віра Котелянець, Людмила Шумкова і Олена Сугак читали вірші львівської поетки Лідії Яр.

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"А мати волонтера Бориса Місюренка, зниклого у 2014 році, Лідія Місюренко з Полтави та мама мама Сашка Макуха, звільненого з полону у 2016 році, Алла Макух з Дніпра прочитали вірші, які написала сама Алла, чекаючи сина", - пояснила латвійська активістка.

День матері – свято, яке щорічно, починаючи з 2000 року, відзначається в Україні у другу неділю травня. Цього року це 10 число.

Нагадаємо, на минулому тижні в умовах пандемічного карантину українські активісти світу записали відео зі словами подяки українським медикам, волонтерам і захисникам України.