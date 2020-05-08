Посольство України в Австралії та «Вільна думка» оголошують конкурс до Дня вишиванки
Про це повідомляється на сторінці часопису у Facebook.
«Пропонуємо разом заповнити інформаційний простір вишитою красою, щасливими посмішками та підтримати один одного в ці важкі часи. Всі фото будуть зібрані в фотоальбомі на Facebook-сторінці газети», - йдеться у дописі.
Найпопулярніші фото будуть надруковані в червневому випуску газети “Вільна Думка”.
Для цього необхідно надіслати фото у вишиванці і, якщо неї є цікава історія, розказати її.
За найцікавішу історію організатори обіцяють нагородити призом.
«Фото можна додавати в коментарі, надсилати меседжем на фейсбук, або на емейл vd.konkurs2020@gmail.com або на емейл посольства emb_au@mfa.gov.ua», - йдеться у публікації.
У 2020 році День вишиванки відзначатимуть 21 травня.