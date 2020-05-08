Фільм про Україну режисерки з діаспори з’явився на Amazon Prime

Стрічка «Джулія Блу» (Julia Blue), режисером якої виступила американка українського походження Роксі (Роксолана) Топорович відтепер транслюється на сервісі Amazon Prime Video у США та Великій Британії.

Про це повідомляється на сайті Українського Інституту Америки.

Роксі Топорович розповідає історію кохання між волонтеркою із Західної України та військовим АТО із Східної України з посттравматичним синдромом.

У 2014-му режисерка відвідала Майдан, після цього вирішила переїхати на рік в Україну. Україна, яку вона побачила, дуже відрізнялася від тієї країни, про яку їй розповідали батьки в українській діаспорі.

Так народилася ідея створити сучасну історію про українців, які переживають часи війни.

Це перший американський незалежний художній фільм, знятий повністю за участі українських акторів.

Стрічку відзначили низкою кінематографічних нагород.



Фото: Facebook/Julia Blue