Українців за кордоном запросили долучитися до "Kolomeyka challenge"

Представників української громади за кордоном запросили долучитися до віртуального традиційно-побутового танцю «Коломийка», щоб відсвяткувати Міжнародний тиждень танцю 2020.

Ініціаторкою «Kolomeyka challenge» виступила мисткиня, ілюстраторка та академік з канадської провінції Альберта Лариса Цимбалюк Челядин, повідомляється на сайті Конгресу українців Канади (UCC).

«Незважаючи на складні виклики COVID-19, в рамках Міжнародного тижня танцю 2020 року українські танцюристи по всьому світу об’єдналися за допомогою своїх мобільних телефонів у віртуальній "Коломийці"», - йдеться у відео, яке Цимбалюк-Челядин опублікувала на YouTube-каналі.

Як зазначає організаторка, цей соціальний танець найчастіше виконується під живу музику на українських фестивалях та урочистостях і, як відомо, може тривати нескінченно.

На відміну від хореографічних постановок, «Коломийку» можуть почати танцювати спонтанно, без попередньої підготовки та спеціальних костюмів. Також для виконання танцю не важливі ані вік танцюристів, ані навички.

У відео продемонстрована «Коломийка» у виконанні великої кількості танцюристів у різних куточках світу – США, Канада, Бразилія, Карпати та ін.

Фото: dzerkalo.media