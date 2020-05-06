Школа українознавства у Британії запрошує на безкоштовний онлайн урок

Школа українознавства імені Лесі Українки у британському місті Ноттінґем запрошує дітей на безкоштовний віртуальний урок 9 травня.

Про це повідомляється на сторінці школи у Facebook.

«Школа українознавства ім.Лесі Українки міста Ноттінґем запрошує долучитися всіх охочих дітей віком від 4 до 14 років до наших безкоштовних уроків, що проводяться дистанційно щосуботи через ZOOM», - йдеться у повідомленні.

Щоб отримати посилання на урок 9 травня, необхідно заповнити форму та зареєструватися. Реєстрація завершується 8 травня о 19:00 (GMT+1).

Урок проводиться українською мовою і триває 40 хвилин. При потребі можлива підтримка англійською мовою. Кількість місць обмежена.

Фото: Facebook/Ukrainian Cultural Centre - AUGB Nottingham