Танцювальний ансамбль «Просвіта» проводить онлайн репетиції

Танцювальний ансамбль українського танцю центрального осередку УКТ«Просвіта» в Аргентині готується до майбутніх виступів онлайн.

Про це повідомив пресовий референт Референтури преси УКТ «Просвіта» Хав'єр Апонюк Савич у Facebook.

«Починаючи з суботи, 25 квітня, проводяться віртуальні репетиції танцювального ансамблю центрального осередку УКТ«Просвіта», котрим на даний час керує Сергій Еміліо Яремко», - йдеться у дописі.

Репетиції мають різні модулі, серед яких: розминка - Алехандро Пініо, класичний танець - вчитель Белен Мон, вправи на обертових станціях - професор Матіас Цічокі.

Ці заходи дозволяють учасникам вдосконалювати вміння, які мають володіти танцюристи під час занять українськими танцями. Також директор групи Сергій Еміліо Яремко підтримує танцювальий дух колективу і готується до майбутніх презентацій по закінченню карантину.

Як нагадує Хав'єр Апонюк Савич, у 1949 році великий маестро Василь Авраменко під час візиту в Аргентину відкрив одну з багатьох танцювальних шкіл, які створив по всьому світу.

«Просвіта» брала участь у курсах та тоді ж придбала перші костюми. У 1961 році танцювальні ансамблі різних філій об'єдналися і народився новий колектив-балет «Просвіта».

Фото: Facebook/Javier Aponiuk Sawicz