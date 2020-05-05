Українські активісти у ФРН відправили листівки рідним полонених та зниклих безвісти бійців

Матері українських військовослужбовців, які перебувають у полоні «ЛДНР», а також тих, чиє місцеперебування досі не встановлено, отримають привітання до Дня матері не лише з України, але й з-за кордону.

Активістка, ініціатор створення громадської організації Ukraine Forum у Німеччині Любов Покотило повідомила Укрінформу, що підписала та відправила 50 вітальних листівок.

«Відправили листівки на 50 адрес, у різні міста України. Ми взяли цю інформацію близько до серця і написали листа подяки і побажання до Дня матері усім матерям чи батькам, а також дружинам і сестрам, імена яких є в списку», - сказала Покотило.

Список міститься у заклику громадської організації «Батальйон Національного захисту «Кривбас», ГО «Берегиня», а також Ради ветеранів при Дніпропетровській ОДА з проханням підтримати матерів воїнів, які знаходяться в полоні або місце перебування яких невідоме. Ініціатори акції закликали підтримати рідних воїнів і подякувати за їх «терпіння, мужність, патріотизм, виховання синів, які стали на захист територіальної цілісності України».

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Як повідомлялося, День матері відзначається в Україні та світі у другу неділю травня.