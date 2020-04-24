Українки в Індії показали, які паски напекли на Великдень
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Укрінформ
Українки в Індії ретельно підготувалися до Великодніх свят, головною окрасою яких є паски і крашанки та писанки.
Світлини великодньої випічки від наших співвітчизниць в Індійській Республіці зібрала представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам на своїй сторінці в Facebook.
"Ось які пасочки пече українка в Індії Олена Сідху (Alena Sidhu). У цієї україночки золоті руки. Такі торти, рулети й інші кулінарні вироби пече - неймовірно талановито і з душею", - підписала одну зі світлин у соцмережі Марина Акрам, яка запросила українок Індії поділитися фотографіями своїх святкових пасок.