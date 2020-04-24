Українки в Індії показали, які паски напекли на Великдень

Українки в Індії ретельно підготувалися до Великодніх свят, головною окрасою яких є паски і крашанки та писанки.

Світлини великодньої випічки від наших співвітчизниць в Індійській Республіці зібрала представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам на своїй сторінці в Facebook.

"Ось які пасочки пече українка в Індії Олена Сідху (Alena Sidhu). У цієї україночки золоті руки. Такі торти, рулети й інші кулінарні вироби пече - неймовірно талановито і з душею", - підписала одну зі світлин у соцмережі Марина Акрам, яка запросила українок Індії поділитися фотографіями своїх святкових пасок.

Далі - випічка від українскої вишивальниці Наталії Оксенюк. "Наша майстриня-вишивальниця Наталия Оксенюк спекла не просто паски, а зробила їх дуже привабливими. Надзвичайно талановита у кулінарії, не тільки у вишиванні!", - написала в соцмережі Марина Акрам. Пасочка від українки з Індії Ангелини Кудиної (Angelina Mago) порадує незвичайним смаком, бо прикрашена різними горішками, сухофруктами, зазначила Марина Акрам. "Ангеліна - неймовірно талановита у всьому, її пасочки дуже елегантні, як і господиня, яка їх випікала", - йдеться у дописі. У свою чергу, Ангелина Кудина зазначила, що разом зі своєю мамою традицiйно пече паски за стародавнiм сiмейним рецептом.