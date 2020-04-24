Українки в Індії показали, які паски напекли на Великдень

Українки в Індії показали, які паски напекли на Великдень

Фото
Укрінформ
Українки в Індії ретельно підготувалися до Великодніх свят, головною окрасою яких є паски і крашанки та писанки.

Світлини великодньої випічки від наших співвітчизниць в Індійській Республіці зібрала  представниця Асоціації українців в Індії Марина Акрам на своїй сторінці в Facebook.

"Ось які пасочки пече українка в Індії Олена Сідху (Alena Sidhu). У цієї україночки золоті руки. Такі торти, рулети й інші кулінарні вироби пече - неймовірно талановито і з душею", - підписала одну зі світлин у соцмережі Марина Акрам, яка запросила українок Індії поділитися фотографіями своїх святкових пасок.

Далі - випічка від українскої вишивальниці Наталії Оксенюк. "Наша майстриня-вишивальниця Наталия Оксенюк спекла не просто паски, а зробила їх дуже  привабливими. Надзвичайно талановита у кулінарії, не тільки у вишиванні!", - написала в соцмережі Марина Акрам.

Пасочка від українки з Індії Ангелини Кудиної (Angelina Mago) порадує незвичайним смаком, бо прикрашена різними горішками, сухофруктами, зазначила Марина Акрам. "Ангеліна - неймовірно талановита у всьому, її пасочки дуже елегантні, як і господиня, яка їх випікала", - йдеться у дописі.

У свою чергу, Ангелина Кудина зазначила, що разом зі своєю мамою традицiйно пече паски за стародавнiм сiмейним рецептом.

В родині Наталії Субхані також напекли пасок і зробили крашанки у кольорах прапорів  України та Індії.

"Прекрасна пасочка від Наталі Субхані (Nataliya Subhani). Але ж які незвичайні крашанки синок Наталі розписав. Прекрасна родина, і, як ми бачимо, щиро люблять у цій родині і Україну, й Індію! Незвичайні крашанки у кольорах індійського й українського прапорів притягують погляд", - зазначила у дописі Марина Акрам, висловивши пошану Наталії та її чоловікові за патріотичне виховання дітей.

"Таку привабливу пасочку, яку одразу так і хочеться скуштувати, спекла Олена Зимина (Olena Zymina), прекрасна мама та вірна подруга, яка першою приходить на допомогу завжди!", - розповіла Марина Акрам у дописі про наступну господиню, представивши її випічку.

"Ось як святкуватиме українка в Індії Таня Пентапаті. З такою любов'ю і талантом спечено і оздоблено паски, шкода навіть їсти!", - розповіла Марина Акрам у соцмережі про випічку ще однієї українки.

Фото: Марина Акрам у Facebook

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