У Польщі на 98-му році життя відійшов у вічність відомий українець Богдан Боберський

У Польщі на 98-му році життя не стало відомого українського архітектора, громадського діяча Богдана Боберського.

Про це повідомляється на сторінці Греко-католицької Парафії Успення Пресвятої Богородиці у Варшаві в Facebook.

«Ділимося сумною звісткою, що в суботу, 18 квітня, ввечері упокоївся у Господі блаженної пам’яті – Богдан Боберський», - йдеться у дописі.

Як зазначається, похоронні богослужіння у василіанській церкві у Варшаві розпочнуться в п’ятницю, 24 квітня 2020 р., о 12:00, відтак поховання відбудеться на Православному кладовищі на Волі.

Богдан Боберський народився 31 жовтня 1922 року у Полянах біля Кросна в родині греко-католицького священика. Його батько Юліан був парохом у цьому селі. Дитячі роки минули у Яблониці Польській, Тарнаві, згодом у Львові, де закінчив навчання у середній школі.

В родині, окрім Богдана, було вже шестеро дітей, і на початку війни Богдан переїхав до міста Радом, де жив у родині стрийка Олександра, головного архітектора цього міста. Тут хлопець вступив до гарбарсько-хімічного технікуму, а опісля працював на заводі.

Після війни виїхав до Вроцлава, де розпочав студії на Політехніці на факультеті архітектури, а після закінчення отримав направлення до праці у Варшаві. Тут опиняється в бюро Miastoprojekt-Stolica, де розроблялися проекти реконструкції Старого та Нового Міста після воєнних зруйнувань.

Богдан Боберський був автором багатьох здійсненних проєктів: кінотеатрів, кав’ярень, ресторанів, культурних осередків та житлових будинків. В одному із запроектованих та відновлених будинків отримав помешкання на горищі і сам запроектував його оригінальний інтер’єр. Згодом ця адреса стала відома багатьом українцям різних професій з цілого світу.

Від 1956 року, коли засновано Українське суспільно-культурне товариство, Богдан Боберський включився в його працю та показав себе як громадський діяч.

Співав у хорі «Дума» та відомому чоловічому хорі «Журавлі» від початку його існування протягом 22 років.

У ті часи почав співпрацю з українськими виданнями у Польщі: «Нашим Словом», «Нашою Культурою» та «Українським Календарем», роблячи для них графічні оформлення, ілюстрації коміксів та гумору.

У 1969 році Богдан Боберський одружився з Іриною, з якою разом прожили 51 років у подружньому житті. З гордістю та подивом завжди висловлювався про свою доньку Марту.

Богдана Боберського активно запрошували для пристосування сакральних та світських будівель для потреб української церкви. На громадських засадах він розробляв відповідні проєкти інтер’єрів. З-під його руки вийшло 25 проєктів іконостасів у різних місцевостях Польщі й України. Його співпраця з митцем Іваном Процівим дала чудові результати в інтер’єрі церкви св. Анни у Львові.

Богдан Боберський – великий шанувальник старовини, знавець історії мистецтва, живопису, різьби, колекціонер книжок та монет. Великий прихильник церковного малярства проф. Юрія Новосільського.

Тривалий час займався упорядковуванням та відновлюванням могил діячів Української Народної Республіки, зокрема воїнів та старшин на Православному кладовищі на варшавській Волі. Його діло продовжує зараз Юрій Рейт.

Професійна кар’єра до відходу на пенсію у 1988 році проходила у бюро Warcent, де після закінчення спеціалістичних студій займався проектуванням шпиталів.

Фото: Укрінформ; Парафія Успення Пресвятої Богородиці в Facebook