В українській громаді Чикаго сумують з приводу смерті видатного діяча Ігоря Вислоцького
Про це йдеться на сторінці УККА, відділ в Іллінойсі, у Facebook.
«УККА відділ ІЛ (Іллінойс – ред.) висловлює найщиріші співчуття пані Марті Фаріон, віцепрезидентці нашої організації, з приводу втрати її чоловіка, Ігоря Вислоцькoго. Українська громада Чикаго втратила видатного громадського діяча та щирого патріота України. Вічная пам’ять...», - йдеться у дописі.
Ігор Вислоцький «прожив життя, яке варто пам’ятати, наслідувати і святкувати: видатний громадський діяч, успішний бізнесмен, винахідник, науковець і сім’янин, він не тільки не забував, але й гордився своїм українським корінням і прожив все своє життя з любов’ю в серці до рідного краю», - зазначається в розміщеному в дописі плакаті.
Зауважуться, що до останніх днів Ігор Вислоцький докладав надзвичайних зусиль для формування незалежної Української держави, підтримки української свідомості та етнічної ідентифікації за межами країни.
«Українці Чикаго і даспори втратили надзвичайну особистість, величезного патріота, засновника і лідера багатьох організацій, зокрема, почесного президента Києво-Могилянської фундації та співзасновника Українського інституту модерного мистецтва», - йдеться у соцмережі.
Як зазначається, про проведення панахиди та вечора пам’яті Ігоря Вислоцького буде повідомлено додатково.
Фото: Укрінформ, Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division