В українській громаді Чикаго сумують з приводу смерті видатного діяча Ігоря Вислоцького

Український конгресовий комітет Америки (УККА), відділ в Іллінойсі, висловив співчуття віцепрезидентці УККА Марті Фаріон з приводу смерті її чоловіка, видатного громадського діяча Ігоря Вислоцькoго.

Про це йдеться на сторінці УККА, відділ в Іллінойсі, у Facebook.

«УККА відділ ІЛ (Іллінойс – ред.) висловлює найщиріші співчуття пані Марті Фаріон, віцепрезидентці нашої організації, з приводу втрати її чоловіка, Ігоря Вислоцькoго. Українська громада Чикаго втратила видатного громадського діяча та щирого патріота України. Вічная пам’ять...», - йдеться у дописі.

Ігор Вислоцький «прожив життя, яке варто пам’ятати, наслідувати і святкувати: видатний громадський діяч, успішний бізнесмен, винахідник, науковець і сім’янин, він не тільки не забував, але й гордився своїм українським корінням і прожив все своє життя з любов’ю в серці до рідного краю», - зазначається в розміщеному в дописі плакаті.

Зауважуться, що до останніх днів Ігор Вислоцький докладав надзвичайних зусиль для формування незалежної Української держави, підтримки української свідомості та етнічної ідентифікації за межами країни.

«Українці Чикаго і даспори втратили надзвичайну особистість, величезного патріота, засновника і лідера багатьох організацій, зокрема, почесного президента Києво-Могилянської фундації та співзасновника Українського інституту модерного мистецтва», - йдеться у соцмережі.

Як зазначається, про проведення панахиди та вечора пам’яті Ігоря Вислоцького буде повідомлено додатково.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division