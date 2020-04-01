Український книжковий клуб у Нью-Йорку запрошує всіх, хто любить читати

Заснований в Нью-Йорку Український книжковий клуб пропонує знайомство з найкращими зразками сучасної літератури, зустрічі з відомими українськими письменниками тощо.

Про це йдеться у відеосюжеті «Голосу Америки».

«У нас не було такого книжкового клубу. Кожного разу, коли їдеш в Україну, привозиш із собою валізу книжок, і потім нема з ким поговорити, бо ніхто решти не читав. Ми подивилися на свої полички і вирішили, що нам треба зробити український книжковий клуб», - розповіла співзасновниця українського книжкового клубу в Нью-Йорку Марія Генкін.

Як зазначається, клуб об’єднує не лише українців, а й американців українського походження. Його двері відкриті для усіх, хто любить читати.

Марія Генкін називає засідання клубу соціальною терапією. Каже, що спочатку людей було не так багато, але з часом коло відвідувачів розширилось. Зараз на традиційні засіднання, які відбуваються приблизно раз на 1,5-2 місяці, стабільно приходить щонайменше 10 людей.

Книги для читання члени клубу обирають шляхом голосування. За словами Марії Генкін, часто орієнтиром для них є книжкові премії та нагороди в Україні.

Як розповідається, найскладніше для клубу – знайти друковані примірники. Аби зібрати достатню кількість книжок, доводиться замовляти їх в Україні, а потім привозити до США, йдеться у сюжеті.

Окрім обговорення книжок, члени клубу зустрічаються з українськими письменниками, які приїжджають до Нью-Йорка. Літературні вечорі вже проводили з Андрієм Курковим, Сергієм Жаданом та Вікторією Амеліною. Марія Генкін сподівається, що наступною буде зустріч з Оксаною Забужко. Саме тому на останніх засіданнях клубу вони читали роман письменниці «Музей покинутих секретів».

Співзасновниця українського книжкового клубу в Нью-Йорку мріє, аби українські книжкові клуби виникали по всій Америці. Потенціал для цього є. Марія переконана, що клуби допоможуть українцям за океаном більше читати рідної сучасної літератури.

«Книжки – це така база, на якій суспільство може об’єднатися, і тоді у нас буде спільнота читачів», - переконана Марія Генкін.

Вона та її одноклубниці готові ділитися досвідом з іншими. Марія Генкін вважає, що сотня українськимх книжкових клубів у США – це реальна цифра. Адже для того, аби започаткувати клуб, достатньо двох-трьох ініціативних засновників, які будуть повідомляти про засідання та їх перебіг у соцмережах.

Як зазначається, читати та обговорювати книжки книголюбам в Нью-Йорку не завадить навіть коронавірус та карантин. Наступне засідання українського книжкового клубу відбудеться за розкладом, але у форматі онлайн.

Відео: Голос Америки