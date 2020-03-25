«Israir Airlines» здійснить чартерний рейс з Тель-Авіва до Києва 29 березня - посольство

Громадяни України, які перебувають в Державі Ізраїль і хочуть повернутися на батьківщину, можуть скористатися чартерним рейсом авіакомпанії «Israir Airlines» за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль) 29 березня.

Про це повідомило Посольство України в Державі Ізраїль на своїй сторінці в Facebook.

«До уваги громадян України, які перебувають на території Держави Ізраїль! 29.03.2020 року о 16:00 авіакомпанія «Israir Airlines» здійснює чартерний рейс 6Н 853 за маршрутом Тель-Авів–Київ (Бориспіль)», - йдеться у дописі.

Як зазначається, в Міжнародний аеропорт імені Бен-Ґуріона необхідно прибути за 4 години.

Повідомляється, що квитки на рейс можна придбати на місці в аеропорту. Орієнтована вартість квитка 350 доларів США.

«Посольство України в Державі Ізраїлі рекомендує скористатися даною можливістю з огляду на те, що найближчим часом урядами можуть бути запроваджені більш суворі карантинні заходи, що повністю унеможливить здійснення будь-яких пасажирських рейсів на невизначений термін», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що більше 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.