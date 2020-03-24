Українців закликають приєднатися до світового флешмобу на честь Квітки Цісик

Українців закликають приєднатися до світового флешмобу на честь Квітки Цісик

Укрінформ
Світовий флешмоб, присвячений видатній американській співачці українського походження Квітці Цісик, відбудеться 4 квітня.

Про це повідомляється на сторінці Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) у Facebook.

«За ініціативи Національної Ради жінок України та підтримки СФУЖО: світовий флешмоб, присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик «Українська пісня крокує світом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у розміщеному в дописі оголошенні, флешмоб відбудеться 4 квітня 2020 року з 11:00 до 23:00 (за Києвом).

«Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик», - йдеться в оголошенні.

«Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею», - закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.

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Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 - померли.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook

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