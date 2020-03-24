Українців закликають приєднатися до світового флешмобу на честь Квітки Цісик

Світовий флешмоб, присвячений видатній американській співачці українського походження Квітці Цісик, відбудеться 4 квітня.

Про це повідомляється на сторінці Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) у Facebook.

«За ініціативи Національної Ради жінок України та підтримки СФУЖО: світовий флешмоб, присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик «Українська пісня крокує світом», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у розміщеному в дописі оголошенні, флешмоб відбудеться 4 квітня 2020 року з 11:00 до 23:00 (за Києвом).

«Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик», - йдеться в оголошенні.

«Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею», - закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 - померли.

За даними МОЗ, в Україні станом на 13.00 24 березня зафіксовано 97 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: Укрінформ, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій у Facebook