Свiтовий конґрес українців привітав Ліну Костенко з ювілеєм її поезіями

Свiтовий конґрес українців (СКУ) привітав видатну українську поетесу Ліну Костенко з ювілеєм.

Представники СКУ продекламували найулюбленіші рядки з поезій іменинниці і розмістили відеоролики на сторінці Свiтового конґресу українців у Facebook.

«Ліні Костенко - 90! Вітаємо з ювілеєм. Нехай вічні цінності її поезії нададуть нам всім сил у ці непрості часи. Провідники СКУ вибрали й зачитали свої улюблені рядки з її творів», - зазначається у дописах під відео.

Зокрема, поезію Ліни Василівни продекламували віцепрезидент СКУ Михайло Левко, голова Світової координаційної виховно-освітньої ради СКУ Оксана Левицька, віцепрезидент СКУ та голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) Анна Кісіль тощо.