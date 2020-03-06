У Льєжі покажуть фільм «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке»

Український художній фільм-казку «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке» покажуть 7 лютого в українській домівці в бельгійському Льєжі.

Про це повідомляється на сторінці Рідної школи у Льєжі в Facebook.

«Цієї суботи, 7 березня, в нас одразу 2 заходи: о 14:30 - відкритий урок «Співаємо пісні на вірші Тараса Шевченка», о 16:00 - показ фільму «Пекельна хоругва, або Різдво козацьке»», - йдеться у дописі.

Вартість перегляду фільму - 7 євро для дорослих та 5 євро для дітей (для учнів Рідної школи – безкоштовно).

Як зазначається на сторінці події в Facebook, організатором показу виступила Рідна школа у Льєжі. Фільм з англійськими субтитрами демонструватимуть в українській домівці в місті Рокур, що знаходиться за адресою: Rue d'Ans, 10, 4000 Rocourt, Liege, Belgium.

Реєстрація обов’язкова. Детальнішу інформацію щодо реєстрації можна знайти тут.

Організатори нагадали, що «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» – це фільм-казка для всієї родини про козаків, козацький рід, Рай і Пекло, Різдво й нечисту силу.

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«Химерна казка наповнена українським народним гумором та козацькою героїкою, фантастичними героями та несподіваними персонажами і закорінена в український фольклор та народну міфологію й вірування», - йдеться на сторінці події.

Сценарій картини написаний одним із найвідоміших казкарів України Сашком Лірником (Олександр Власюк), за мотивами його ж твору «Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід».