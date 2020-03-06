В Рідній школі в бельгійському Льєжі відбулося Свято українських вареників

Свято українських вареників уперше провели днями в Рідній школі, що знаходиться в Рокурі - передмісті бельгійського міста Льєж.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

«Вперше ми вирішили провести свято вареників. 5 видів, приблизно 1500 штук, наліпили наші чудові мами. Тепла атмосфера, смачні вареники, аукціон, де ми представили «Книгу-мандрівку Україною» французькою мовою (її не купиш в магазинах!), лотерея, де розігрували чудові українські сувеніри, караоке, коли ми співали народні та сучасні пісні. Було тепло і весело», - йдеться у дописі.

На святі, яке відбулося в українській домівці в Рокурі, пригощали варениками з картоплею, картоплею та сиром, капустою, сиром і вишнями. Гості свята також мали нагоду скуштувати малосольні овочі (огірки, капусту, помідори), узвар тощо.

У школі зазначили, що після захоплених відгуків і побажань гостей планують зробити Свято українських вареників щорічним.

Читайте також: Світовий конґрес українців закликає долучитися до флешмобу з нагоди дня народження Шевченка

Відео: Ridna Shkola