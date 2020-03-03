У Римі відкрився ресторан української кухні
Про це йдеться на сторінці ресторану в Facebook.
«Дорогі шанувальники української кухні! Вас вітає перший український ресторан в Римі «Княжий двір»!», - йдеться у дописі.
Як зазначається, «борщ, вареники, голубці, деруни та інші смаколики української кухні чекатимуть на зустріч з вами у затишній домашній атмосфері під приємний супровід української музики».
Заклад знаходиться за адресою: via Latina 48, Roma.
У ресторані, що відчинив свої двері для відвідувачів 29 лютого, запрошують гостей і нагадують, що українська кухня була однією із запорук міцного козацького здоров'я.
Перші відвідувачі залишили позитивні відгуки про ресторан, а в закладі зазначили, що найпопулярнішими стравами наразі є запечена рулька і вареники.
Фото: Ristorante Ucraino Kniazhyi Dvir у Fаcebook