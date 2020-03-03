У Римі відкрився ресторан української кухні

Перший ресторан української кухні «Княжий двір» відкрився днями в столиці Італії.

Про це йдеться на сторінці ресторану в Facebook.

«Дорогі шанувальники української кухні! Вас вітає перший український ресторан в Римі «Княжий двір»!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, «борщ, вареники, голубці, деруни та інші смаколики української кухні чекатимуть на зустріч з вами у затишній домашній атмосфері під приємний супровід української музики».

Заклад знаходиться за адресою: via Latina 48, Roma.

У ресторані, що відчинив свої двері для відвідувачів 29 лютого, запрошують гостей і нагадують, що українська кухня була однією із запорук міцного козацького здоров'я.

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Перші відвідувачі залишили позитивні відгуки про ресторан, а в закладі зазначили, що найпопулярнішими стравами наразі є запечена рулька і вареники.

Фото: Ristorante Ucraino Kniazhyi Dvir у Fаcebook