У Гельсінкі пройдуть звітно-виборчі збори Товариства українців у Фінляндії

Товариство українців у Фінляндії (ТУФ) проведе 21 березня річні звітно-виборні збори.

Про це повідомляється на сторінці події в Facebook.

«Ласкаво запрошуємо членів Товариства українців у Фінляндії на річні звітно-виборні збори. Початок о 12:00», - йдеться у дописі.

Як зазначається, у рамках зборів, зокрема, заслухають фінансовий звіт Товариства за 2019 рік, проаналізують діяльність ТУФ, проведуть вибори членів правління та інших дійових осіб на період до наступних звітно-виборчих зборів, затвердять план діяльності на 2020 рік тощо.

«Ми чекаємо на усіх членів товариства, осіб, зацікавлених у нашій діяльності, кандидатів до вступу та всіх тих, у кого є ідеї стосовно розвитку організації. Річні збори – це та подія, де кожен з вас особисто почує звіт роботи за рік та долучиться до прийняття рішень товариства, має право висувати себе або інших до складу правління. Кожен голос має значення! Ми разом будуємо нашу діяльність», - зазначили в Товаристві.

Фото: Ukrainian Association in Finland в Facebook