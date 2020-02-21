В Румунії вшанували пам’ять видатних українців Буковини

Сучавська філія Союзу українців Румунії (СУР) організувала днями у селі Дирменешти захід з вшанування пам’яті українських письменників та культурних діячів Буковини.

Про це повідомляється на сторінці СУР у Facebook.

«Пом’янули видатних буковинських українців: Степана Ткачука, Вікентія Николайчука, Корнелія Регуша, Юрія Лукана, Василя Цаповця, Івана Боднарюка, Івана Негрюка, Йона Козмея, Траяна Малеша, Миколу Крамара, Юрія Чигу, Мирославу Шандро, Миколу Гапенчука, Дениса Онищука, Ольгу Кобилянську, Юрія Ракочу, Василя Клима, Іллю Кожокаря, Сильвестра Яричевського, Сидонію Никорович, Василя Манджеловського, Теофіла Ребошапку», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поминальну службу відправив настоятель православної церкви Святого Іллі отець Михайло Кобзюк.

Хор Сучавської філії СУР та хор «Негостинські голоси» виконали кілька пісень, серед яких «Вічная пам’ять», «Думи мої, думи мої», «Реве та стогне Дніпр широкий».

Участь у поминальному заході взяли члени комітету Сучавської філії СУР, голови місцевих організацій, члени СУР, родичі та знайомі згаданих вище письменників і культурних діячів.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook