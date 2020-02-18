Голова Союзу українців Румунії взяв участь у робочій зустрічі Марамороської філії
Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.
Як зазначається, під час зустрічі 15 лютого була представлена діяльність Марамороської філії СУР та діяльність проводу СУР у період від VІІІ-го З’їзду Союзу українців Румунії, який відбувся 26-27 жовтня 2019 року в місті Клуж-Напока, досьогодні.
Були представлені проєкти, проведені СУР у партнерстві із школами, де вивчається рідна українська мова із українськими церквами та меріями повіту Марамуреш.
Також були обговорені проблеми, з якими стикається українська громада повіту щодо освіти рідною українською мовою. Одночасно були проаналізовані проєкти, запропоновані місцевими організаціями на поточний рік.
Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook