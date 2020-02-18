Голова Союзу українців Румунії взяв участь у робочій зустрічі Марамороської філії

Голова Союзу українців Румунії (СУР), депутат Микола Мирослав Петрецький взяв участь у робочій зустрічі членів комітету Марамороської філії СУР, членів бюро місцевих організацій СУР, представників повітової жіночої та молодіжної організацій.

Про це повідомляється на сторінці СУР в Facebook.

Як зазначається, під час зустрічі 15 лютого була представлена діяльність Марамороської філії СУР та діяльність проводу СУР у період від VІІІ-го З’їзду Союзу українців Румунії, який відбувся 26-27 жовтня 2019 року в місті Клуж-Напока, досьогодні.

Були представлені проєкти, проведені СУР у партнерстві із школами, де вивчається рідна українська мова із українськими церквами та меріями повіту Марамуреш.

Також були обговорені проблеми, з якими стикається українська громада повіту щодо освіти рідною українською мовою. Одночасно були проаналізовані проєкти, запропоновані місцевими організаціями на поточний рік.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook