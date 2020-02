У Словенії вперше видали збірку рецептів українських страв словенською мовою

Збірку рецептів українських страв словенською мовою вперше опубліковано у Словенії за фінансового сприяння Міністерства закордонних справ та посольства України у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба українського диппредставництва.

"У рамках реалізації бюджетної програми з підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами нашої держави, за фінансового сприяння МЗС України та посольства, а також за ініціативи голови Культурного товариства "Любляна-Київ" А.Гевки вперше в Словенії було опубліковано збірку рецептів українських страв словенською мовою", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві подякували за співпрацю Культурному товариству "Любляна-Київ" і заявили, що продовжуватимуть популяризувати Україну️ за кордоном.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine in the Republic of Slovenia у Facebook