У Берліні пройшли мистецькі акції допомоги дітям Донбасу

Німецька скрипалька з українським корінням Марина Бондас разом з однодумцями провели в Берліні серію концертів та виставок у межах проєкту Musik Rettet ("Музика рятує").

Цей проєкт став частиною великої акції Heart for Ukraine, покликаної допомагати дітям з прифронтових районів Донбасу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

На концертах Марина та її колеги з берлінського симфонічного оркестру грали українську і світову класику. Тут-таки влаштовувалися перформанси та виставки картин дітей, які оздоровлялися в літніх таборах, організованих проєктом.

«Проєкт розростається, поширюється з кожним новим заходом, у нас у процесі постійно з’являються нові ідеї», - розповіла Бондас.

Концерт-виставка Musik Rettet у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Частина проєкту проводиться безпосередньо на сході України, куди виїжджають Марина та інші активісти (зокрема німецько-ізраїльський художник Алан Меєр). А в Німеччині, поблизу Берліна, влітку організують табори «художнього відпочинку». Окрім того, Марині інколи вдається організувати відпочинок дітей у гостьових родинах у ФРН.

Проєкт Musik Rettet існує з 2016 року. Марина та її друзі привозять зазвичай 14 дітей віком від 8 до 16 років - з Мар'їнки, Авдіївки, Курахового, Золотого, Краматорська, Слов'янська. Вони активно відпочивають: їздять на екскурсії, грають у спортивні ігри, співають. Та головне - займаються мистецтвом: музикою, танцями, малюванням, опановують театральну майстерність тощо.