Паводок в Новій Зеландії: посольство в Австралії дало рекомендації українцям

Посольство України в Австралії не рекомендує українцям віддвідувати Південний острів Нової Зеландії у зв’язку з паводком у нижній частині острова.

Про це йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Посольство України в Австралії у зв’язку із паводком в нижній частині Південного острова Нової Зеландії рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Південного острова, уважно стежити за повідомленнями про розвиток ситуації та виконувати інструкції Національного агентства з управління надзвичайними ситуаціями Нової Зеландії», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що інформація щодо поточного рівня небезпеки та інструкції щодо дій населення регулярно оновлюються на веб-сторінці Національного агентства з управління надзвичайними ситуаціями Нової Зеландії – https://www.civildefence.govt.nz.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, загрози життю та здоров’ю громадянам України слід невідкладно звертатися на гарячу лінію Посольства України в Австралії:+61 452664592, e-mail: emb_au@mfa.gov.ua, або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляють ЗМІ, частина Нової Зеландії потерпає від масштабних повенів унаслідок дощів, які тривають вже кілька днів. Найбільше постраждав Південний острів. Тисячі місцевих мешканців були евакуйовані. За прогнозами синоптиків, дощитиме ще кілька днів.

Запроваджений у регіоні надзвичайний стан станом на ранок 7 лютого триває.

Місцева влада та аварійно-рятувальні служби продовжують оцінку пошкоджень та руйнувань у постраждалих районах.

Фото: Stephen Jaquiery