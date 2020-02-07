В Україні понад 200 населених пунктів - без світла через негоду

Через ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) станом на ранок п'ятниці в Україні залишаються без електропостачання 203 населені пункти у восьми областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 7 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, налипання мокрого снігу) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишаються знеструмленими 203 населених пункти у 8 областях, а саме: Одеська – 100, Херсонська – 40, Дніпропетровська – 16, Миколаївська – 11, Чернівецька – 11, Запорізька – 9, Кіровоградська – 9 та Донецька – 7", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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За добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 223 транспортних засобів, у яких перебували 470 осіб, та прибрано 72 повалених дере