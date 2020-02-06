У Швеції українців закликають долучитися до проєкту «Алея українських діаспор»

Українська жіноча організація в Швеції звернулася до українських громадських організацій та українців у королівстві з пропозицією долучитися до проєкту «Алея українських діаспор», що реалзується в Києві.

Про це йдеться у Facebook.

«Українська жіноча організація в Швеції виступає з пропозицією долучитись всім бажаючим українцям до цього корисного та можна сказати історичного проєкту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «Департамент екології (Департамент екології та природних ресурсів КМДА – ред.) підрахував ціну на «шведське» дерево висотою 1-1,2 м. Це Ялина колюча/ Glauca ( в народі називають «голуба, блакитна ялинка»), вартість 3200 гривень».

«Якщо ваша українська організація в Швеції чи хтось особисто виявив бажання долучитись, зголошуйтесь до 20 лютого на ukfs.info@gmail.com з позначкою «Алея українських діаспор». Зазначена вище сума буде розподілена між зголошеними», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на табличці біля ялини буде надпис «Українці в Швеції».

Зауважується, що проєкт не несе в собі мету одержання прибутку. Країна обирає дерево, далі воно угоджується з Департаментом екології. Потім діаспора перераховує кошти, за які в Україні купують саджанець та виготовляють табличку, на якій буде зазначено країну, діаспору та назву дерева.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Алея українських діаспор» стартував у травні 2019 року в Києві. Він передбачає висадку дерев на Русанівській набережній.

Алея, закладена в Києві українськми громадами з різних країн, задумана як символ зв’язку українців усього світу з Батьківщиною, символічно демонструючи, що будь-яка діаспора українців через своє коріння має духовний зв’язок з українцями всього світу та Україною.

Автором ідеї про «Алею українських діаспор» виступив активіст спілки українців Гамбургу Feine Ukraine Олег Резник.

Першими висадили дерева від українських громад у Німеччині, Туреччині, Ірландії, Домініканської Республіки, Росії, Люксембургу, ОАЕ, Великої Британії, Князівства Монако, США, Сінгапуру, Італії, Канади тощо.

Серед видів дерев, які розглядаються закордонними українцями, - дуб, верба, сакура, горобина, лавр, горіх, сосна, гінкго, липа, бук, береза, ялина, калина тощо. Діаспоряни обирають дерево для Алеї голосуванням всередині громади, зважаючи, зокрема, на національні дерева країн проживання, вподобання членів громади тощо.

Планується висадити щонайменше 100 дерев.