У чеському Хрудімі відкриється фотовиставка українських національних костюмів «Щирі»
Про це повідомляє Посольство України в Чехії у Facebook.
«Виставка фотографій українських національних костюмів з різних куточків України «Щирі», розроблена ТЦ Домосфера (Domosfera), далі подорожує по Чехії. Цієї п'ятниці відбудеться відкриття найповнішої колекції світлин з усіх трьох проєктів «Щирі» у регіональному музеї в містечку Хрудім Пардубицького краю», - йдеться у дописі.
Як зазначається на розміщеному в дописі постері, виставка триватиме до 22 березня.
Детальнішу інформацію про захід пропонується подивитися на сайті музею в Хрудімі, де проходитиме виставка.
Як повідомляв Укрінформ, національні українські костюми ХІХ століття, традиції святкування основних річних свят українців та світлини українських зірок в національному вбранні були представлені у центрі Праги у парку Кампа на виставці фотографій з двох проектів «Щирі. Кольори» та «Щирі. Свята», яка проходила у вересні-жовтні 2019 року.
Кожна зі світлин – це точне відтворення костюму певної епохи, регіону України та характерної для нього колористики. Для зйомок було зібрано автентичні строї кінця XIX - початку XX століття і понад 30 кілограмів унікальних прикрас. В автентичному народному вбранні, зкрема, сфотографувались українські зірки кіно, телебачення, театру, музики, спортсмени, дизайнери.
Фотографії також увійшли до 3 тематичних благодійних календарів: «Щирі», «Щирі. Кольори» та «Щирі. Свята», наклади яких розійшлися у 28 країнах світу.
З продажу календарів «Щирі» вдалося зібрати понад 610 тис. гривень, які було передано на допомогу пораненим бійцям у Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», центр волонтерства УКУ “Волонтерська Сотня”, а також на оновлення музейних фондів до Музею народної творчості Михайла Струтинського (Косів, Івано-Франківська обл., Україна), Новоайдарському районному краєзнавчому музею (Новоайдар, Луганська обл., Україна) та Національному центру народної культури «Музей Івана Гончара» (м.Київ, Україна).
Фото: UA Modna, Embassy of Ukraine in Prague / Velvyslanectví Ukrajiny v Praze у Facebook