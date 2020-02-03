Бойові мистецтва запорізьких козаків зафільмували в турецькій стрічці
Про це повідомило Генеральне консульство України в Стамбулі у Facebook.
«Турки зняли фільм про бойові мистецтва запорізьких козаків. Зйомки проходили в історично-культурному комплексі «Запорозька Січ», - йдеться у дописі.
Як повідомляється, протягом п'яти днів ведучий програми, турецький актор Нехар Ерен навчався у запорізьких козаків володінню різними видами зброї, а також досліджував їх звичаї та спосіб життя.
Наостанок Нехар складав іспит, щоб показати, чому він навчився за час спілкування з козаками.
Фільм «Бойові мистецтва. Козаки» – частина великого проєкту, в якому учасники знімальної групи з Анкари подорожували різними країнами світу, які славляться своїми воїнами, та вивчали їх секрети та звички та опановували навички боїв, зазначається у ЗМІ.
Перекладом фільму з турецької та його озвучкою займався запоріжець Ян Шипула.
Переглянути відео можна тут.
Фото: sich.zp.ua