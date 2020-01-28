Українська громада Відня відзначила День Соборності низкою заходів

Українська громада Відня відзначила День Соборності України проведенням низки просвітницьких заходів та Акцією єдності.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

“У рамках святкування річниці проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року Пласт Австрії спільно з парафією Церкви Святої Варвари провели ряд просвітницьких заходів для української громади Відня, а саме - інтерактивний квест для дітей на тему Дня Соборності, традиційну Акцію Єдності на мості Шведенбрюке, дві презентації книг за участю українського історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та дослідників Івана Гоменюка і Андрія Ребрика”, - розповіла голова Пласту Австрії Оксана Водотика.

Розпочалися заходи в суботу, 25 січня, з історичного квесту в Українській суботній школі, в ході якого діти мали змогу в інтерактивній формі більше дізнатися про Акт Злуки 1919 року між двома новопроголошеними українськими республіками (ЗУНР і УНР) в одну Соборну Державу - Україну.

Також у парафіяльній залі при церкві Св. Варвари відбулася презентація книги “Справа Василя Стуса” відомого українського журналіста та історика Вахтанга Кіпіані, який був спеціально запрошений Пластом Австрії до Відня. Після презентації усі охочі могли долучитися до дискусії на тему дисидентського руху в Україні і придбати примірники книги.

Опісля всі учасники акції зібралися в парафіяльній залі при церкві Св. Варвари, де відбулася презентація "Василь Вишиваний та Северин Левицький. Проект "Спогади Усусуса" за участі історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та дослідників Івана Гоменюка і Андрія Ребрика.

У неділю 26 січня на мосту Шведенбрюке в центрі Відня відбулася вже традиційна Акція Єдності: представники української громади, дипломати та гості з України утворили символічний "ланцюг єднання" на мосту через Дунай-канал з нагоди Акту Злуки.

У ході лекції розповіли про діяльність воїна УГА, начального пластуна (провідника світового пластового руху) Северина Левицького (на псевдо Сірий Лев") та його спогади про Українських січових стрільців, Відень і Василя Вишиваного (австрійського ерцгерцога Вільгельма Габсбурґа, який обрав українську ідентичність).

Як відомо, Акт Злуки або Велика Злука — урочисте оголошення 22 січня 1919 р. на Софійському майдані в Києві універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну, День соборності України.

Фото: Василь Короткий, PLAST - Ukrainischer Pfadfinderbund in Österreich

Відео: Andrij Rebryk, Ukrinform TV