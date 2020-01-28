Українська громада Відня відзначила День Соборності низкою заходів
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.
“У рамках святкування річниці проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року Пласт Австрії спільно з парафією Церкви Святої Варвари провели ряд просвітницьких заходів для української громади Відня, а саме - інтерактивний квест для дітей на тему Дня Соборності, традиційну Акцію Єдності на мості Шведенбрюке, дві презентації книг за участю українського історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та дослідників Івана Гоменюка і Андрія Ребрика”, - розповіла голова Пласту Австрії Оксана Водотика.
Розпочалися заходи в суботу, 25 січня, з історичного квесту в Українській суботній школі, в ході якого діти мали змогу в інтерактивній формі більше дізнатися про Акт Злуки 1919 року між двома новопроголошеними українськими республіками (ЗУНР і УНР) в одну Соборну Державу - Україну.
Опісля всі учасники акції зібралися в парафіяльній залі при церкві Св. Варвари, де відбулася презентація "Василь Вишиваний та Северин Левицький. Проект "Спогади Усусуса" за участі історика і журналіста Вахтанга Кіпіані та дослідників Івана Гоменюка і Андрія Ребрика.
У неділю 26 січня на мосту Шведенбрюке в центрі Відня відбулася вже традиційна Акція Єдності: представники української громади, дипломати та гості з України утворили символічний "ланцюг єднання" на мосту через Дунай-канал з нагоди Акту Злуки.
У ході лекції розповіли про діяльність воїна УГА, начального пластуна (провідника світового пластового руху) Северина Левицького (на псевдо Сірий Лев") та його спогади про Українських січових стрільців, Відень і Василя Вишиваного (австрійського ерцгерцога Вільгельма Габсбурґа, який обрав українську ідентичність).
Як відомо, Акт Злуки або Велика Злука — урочисте оголошення 22 січня 1919 р. на Софійському майдані в Києві універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР у соборну Україну, День соборності України.
Фото: Василь Короткий, PLAST - Ukrainischer Pfadfinderbund in Österreich
Відео: Andrij Rebryk, Ukrinform TV