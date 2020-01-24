Українці в Анталії покажуть мюзикл "Вечори на хуторі біля Диканьки"

Українське культурно-мистецьке об'єднання в Анталії презентує власну музичну виставу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова громади в Українському культурно-мистецькому об’єднанні в Анталії Олеся Мерджан.

"Українське культурно-мистецьке обєднання» запрошує вас на музичну виставу "Вечори на хуторі біля Диканьки» за мотивами повісті М.В.Гоголя "Ніч перед Різдвом", - йдеться у повідомленні.

У мюзиклі глядачі побачать Пацюка, Солоху, Чорта та ще понад 10 персонажів повісті. У виставі також задіяний хор української народної пісні "Берегиня".

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Як зазначається, вистава відбудеться 24 січня в приміщенні Konyaaltı belediyesi (Feslikan salonu), початок о 18:30.

Захід проходить за підтримки Посольства України в Туреччині та Консульства України в Анталії.

Фото: ukrainegoodnews.com, Olesya Mercan у Facebook