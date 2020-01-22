У Парижі презентують проєкт "Французьке обличчя Львівщини"
Про це повідомляється на сторінці Культурно-інформаційного центру при Посольстві України у Франції у Facebook.
"Дорогі друзі, запрошуємо вас на презентацію проєкту "Французьке обличчя Львівщини", яка відбудеться 24 січня 2020 року о 19:00", - йдеться у дописі.
Як зазначається, автором проєкту є історик, архівіст, кандидат історичних наук, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Василь Кметь. Режисери – Сашко Балабай та Дарина Балабай.
Захід відбудеться в Культурно-інформаційному центру при Посольстві України у Франції (Українському культурному осередку імені Василя Сліпака), що знаходиться за адресою: 22, avenue de Messine, 75008 Paris.
Фото: Укрінформ, Centre Culturel d'Ukraine en France у Facebook