Українці Британії закликали прибрати тризуб з антитерористичного посібника

Союз українців у Великій Британії (СУБ) закликав прибрати український тризуб з посібника з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

По це йдеться у зверненні СУБ до британських правоохоронних органів, розміщенному на сайті Союзу українців у Великій Британії.

«Ми повністю підтримуємо вимоги, які Вам вже висловило Посольство України, та закликаємо Вас негайно переглянути та прибрати тисячолітній український сивол – тризуб – з екстремістського/терористичного переліку», - йдеться у зверненні, надісланому на ім’я старшого національного координатора з питань протидії тероризму в Центральному офісі NPCC Діна Гейдона.

У Союзі українців у Великій Британії нагадали, що тризуб вже понад 70 років присутній на логотипі СУБ. «Чи маємо ми тепер його видалити через те, що поліцію та її тісних партнерів, включаючи школи, навчають розцінювати цей символ як кримінальний чи терористичний?», - йдеться у зверненні.

У СУБ вважають, що розміщення українського тризуба в переліку символів екстремістських угруповань є «надзвичайно обурливим випадом за расовою приналежністю проти усіх українців, включаючи багатьох народжених в Британії українців, які живуть в країні і багато хто з яких є членами організації».

«Ми вимагаємо, щоб тризуб був вилучений з переліку, та принесення Вами щирих вибачень усім особам українського походження, які живуть і працюють у Великій Британії, за судження, що український Державний Герб є символом екстремізму/тероризму», - йдеться у зверненні.

Зазначається, що копії звернення направлено до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, Послу України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, а також голові Всепартійної парламентської групи з питань України.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України очікує на офіційний коментар від британського Форін Офісу та поліції щодо включення Тризуба до антитерористичного посібника і в разі підтвердження цього факту вимагає видалення з нього української державної символіки. Про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому 20 січня.

Раніше повідомлялося, що Посольство України у Британії вимагає прибрати Тризуб, який є гербом країни, із посібника з протидії екстремізму для британських медпрацівників та вчителів.

У візуальному розділі посібника з виявлення знаків і символів праворадикальних груп, у секції "татуювання" показаний герб України під назвою "Український тризуб (націоналістичний)". Крім цього, в розділі організацій, які сповідують ідею домінування білої раси, наведена символіка полку "Азов". Також у документі згадана протестна група "Повстання проти вимирання" та інші зоозахисні та екоорганізації.

Цей посібник для вчителів і медпрацівників поширюється по всій Британії в рамках підготовки до програми "Превенція" у боротьбі з радикалізацією.