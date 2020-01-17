У Казахстані відзначать День Соборності України

Посольство України у Казахстані проведе 24 січня заходи з нагоди відзначення Дня Соборності України та вшанування пам’яті Героїв Крут.

Про це повідомляється на сторінці українського диппредставництва у Facebook.

«З метою відзначення Дня Соборності України і вшанування пам’яті Героїв Крут Посольство України в Республіці Казахстан запрошує на перегляд фільму «Крути.1918» у приміщенні Культурно-інформаційного центру Посольства», - йдеться у публікації.

Також гостям заходу буде представлена тематична фотовиставка.

Плануються виступи першого секретаря посольства Ігоря Мисика та тимчасово повіреного у справах України в Республіці Казахстан Олега Кобзистого.

Захід проходитиме з 14:15 до 17:15 за адресою КІЦ при ПУ в РК, вул.Жилиой,12.

Фото: spec-kor.com.ua