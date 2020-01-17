У Любліні встановлять пам’ятник українському священнику

У польському місті Люблін встановлять пам’ятник українському греко-католицькому священнику Омеляну Ковчу.

Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, над пам’ятником о. Омелянові Ковчу працювали разом скульптор Олександр Дяченко та архітекторка Марта Дяченко. Його відкриття заплановане на 28 травня цього року.

Місце, в якому буде встановлена скульптура, посвячено у лютому 2019 року, у цьому заході взяв участь тодішній президент України Петро Порошенко.

Омелян Ковч був українським греко-католицьким священником; визнаний блаженним священномучеником. У часи Другої світової війни він рятував євреїв. 1942 року потрапив до концтабору Майданек; тут служив душпастирем для співв’язнів, сповідав їх, відправляв богослужіння. Його називали «парохом Майданека». У листах своїм рідним просив, щоб не намагалися його звільнити. Помер у березні 1944 року, за декілька місяців до визволення концтабору.

Фото: ukrainianpeople.us