У Нью-Йорку відкрилася виставка американської фотохудожниці про війну на Донбасі

В Українському інституті Америки у Нью-Йорку відкрилася виставка фотографій “Лінія фронту – мирне життя. Українські революціонери забутої війни”, американської фотохудожниці Джейті Блетті.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

На виставці, що займає три зали інституту, представлено фотознімки, переважно портрети, що їх зробила Блетті під час поїздок в зону бойових дій навесні 2018 року.

“Це портрети добровольців, які пішли 2014 року буквально з Майдану захищати свою країну”, – сказала Блетті в коментарі Укрінформу.

За її словами, на початку 2000-х вона сама служила капітаном американської армії в Афганістані та в Іраку. “Але я була контрактниця, а в Україні ми бачимо зовсім інше. Люди залишали роботу, сім’ї і йшли боронити сою землю через патріотичні почуття”, - додала фотохужожниця.

Під час відкриття виставки вона також представила киянина Дмитра Лавренчука, який допомагав їй організувати фотозйомки на передовій. Лавренчук служив добровольцем, дістав поранення, і був одним із перших, чий портрет вона зробила.

Генеральний консул України в Нью-Йорку Олексій Голубов, який узяв участь у відкритті виставки, зазначив, що тісно співпрацює з Українським інститутом Америки. “Ми з ним – як одне ціле, - сказав він. – Ми всіляко сприяли відкриттю цієї виставки, надавали, так би мовити політичну підтримку, адже вона яскраво ілюструє, як боронили Україну на початку російської агресії”. Виставка «Лінія фронту – мирне життя. Українські революціонери забутої війни» у Нью-Йорку / Фото: Володимир Ільченко, Укрінформ

За словами президента інституту Катерини Наливайко, мета виставки – донести американському суспільству інформацію про війну, розв’язану Москвою проти України. “Американці повинні бачити, що Росія веде проти України війну”, - сказала вона в коментарі Укрінформу. Серед присутніх на відкритті експозиції, відзначила Наливайко, переважно американці.

“Думаю, виставку побачить багато людей, - додала президент інституту. - Біля нас поруч знаходиться музей “Метрополітен”, і його численні відвідувачі часто навідуються на наші заходи”.

У травні 2018 року виставка Блетті відбулася у Чикаго. У Нью-Йорку експозиція триватиме протягом семи тижнів.