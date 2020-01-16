Посольство представило Україну на Кувейтському авіашоу-2020

Українські дипломати з Посольства України у Державі Кувейт представили Україну на туристичній виставці в рамках Кувейтського авіашоу-2020.

Про це повідомляється на сайті українського дипвідомства.

«У рамках Кувейтського авіашоу-2020, що проходить в Ель-Кувейті з 15 по 18 січня 2020 року, розпочала роботу туристична виставка за участі іноземних диппредставництв у Кувейті. Україну на зазначеному заході представляють співробітники Посольства та члених їхніх сімей», - йдеться у публікації.

Протягом чотирьох днів відвідувачі заходу матимуть змогу більше дізнатися про Україну, її найпривабливіші туристичні місця, транспортне сполучення та візовий режим.

Фото з сайту посольства