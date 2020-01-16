Папа Римський призначив головою єпархії УГКЦ в Австралії уродженця Тернополя

Священик Микола Бичок, який народився у Тернополі, призначений новим єпархом Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії.

Про це повідомляє Депртамент інформації УГКЦ.

«Папа Франциск призначив новим єпархом Мельбурнської єпархії УГКЦ в Австралії преподобного отця Миколу Бичка, який до цього служив на парафії Святого Івана Хрестителя в Ньюарку, США», - йдеться у повідомленні.

Владика Микола Бичок народився 1980 року в Тернополі. Здійснював душпастирські служіння в Україні, Росії та Польщі. З 2015 року служив у парафії Святого Івана Хрестителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ.

Мельбурнська єпархія Святих апостолів Петра і Павла з осідком у Мельбурні заснована у 1982 році, коли до рівня єпархії був піднесений тодішній Апостольський екзархат для українців візантійського обряду в Австралії, Новій Зеландії та Океанії, створений 1958 року. Територія єпархії охоплює всю Австралію, Нову Зеландію й Океанію. Від 1992 року її очолював 76-річний владика Петро Стасюк.

Фото: ugcc.ua