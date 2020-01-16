У Тасманії пройде нарада голів управ українських громад Австралії - Романів

Майбутня нарада голів управ українських громад Австралії пройде у суботу, 18 січня, у Тасманії.

Про це заявив голова Управи Союзу Українських Організацій Австралії та перший віцепрезидент Світового Конґресу Українців Стефан Романів в ефірі радіопрограми на SBS, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цього тижня їдемо до Тасманії, в суботу, де буде відзначення 70-ї річниці українського поселення в Тасманії», - розповів Романів.

За його словами, у заході візьмуть участь понад 300 осіб.

Серед головних тем наради – підсумки подій 2019 року та плани на новий 2020-й рік. Зокрема буде представлено звіт-аналіз під назвою «Ідемо вперед» щодо того, що має робити українська громада в Австралії в майбутньому, які існують бар’єри та проблеми.

Також планується обговорити гуманітарну сферу – різні програми з допомоги та підтримки Україні та українським військовим.

Романів розповів про створення окремого комітету, який займатиметься питаннями кіно.

«Хочемо запровадити постійні українські фестивалі фільмів. Ми запросили українського продюсера Олеся Янчука приїхати до Австралії у березні з фільмом «Таємний щоденник Симона Петлюри»», - сказав співголова СУОА.

Крім цього, на зустрічі у суботу представники української громади в Австралії планують передати зібрані в рамках акції «Коляда для Австралії» кошти Червоному хресту.

«Українська громада в Австралії своїм внеском також показала, що вона є інтегральною частиною австралійського суспільства».

Також Романів анонсував, що наступне зібрання українців з цілої Австралії - Здвиг української громади - відбудеться у жовтні в Брисбені.