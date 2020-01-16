Українці Австралії зібрали $54 тисячі для постраждалих від лісових пожеж

Союз українських організацій Австралії (СУОА) зібрав $54 тисячі для допомоги тим, хто постраждав від лісових пожеж, які тривають у країні.

Про це повідомляється на сторінці групи Association of Ukrainians in Victoria South East Branch у Facebook.

«Дякуємо всім, хто долучився до збору пожертв Союзом українських організацій Австралії. Ми перевищили нашу ціль», - йдеться у публікації.

Також українці Вікторії розмістили постер, на якому вказали, що в рамках акції СУОА «Коляда для Австралії» було зібрано $54 тисячі.

Метою проєкту було зібрати суму в 50 тис. доларів у якості допомоги постраждалим упродовж різдвяного періоду – до 7 січня.

Як повідомляв Укрінформ, українська спільнота Австралії, представлена Союзом українських організацій Австралії, розпочала кампанію "Коляда для Австралії" зі збору коштів для тих, хто постраждав від жахливих пожеж у різних штатах Австралії.

Зібрані кошти будуть передані австралійському Червоному Хресту - основній організації, відповідальній за національну допомогу.