Українці Австралії зібрали $54 тисячі для постраждалих від лісових пожеж
Про це повідомляється на сторінці групи Association of Ukrainians in Victoria South East Branch у Facebook.
«Дякуємо всім, хто долучився до збору пожертв Союзом українських організацій Австралії. Ми перевищили нашу ціль», - йдеться у публікації.
Також українці Вікторії розмістили постер, на якому вказали, що в рамках акції СУОА «Коляда для Австралії» було зібрано $54 тисячі.
Метою проєкту було зібрати суму в 50 тис. доларів у якості допомоги постраждалим упродовж різдвяного періоду – до 7 січня.
Як повідомляв Укрінформ, українська спільнота Австралії, представлена Союзом українських організацій Австралії, розпочала кампанію "Коляда для Австралії" зі збору коштів для тих, хто постраждав від жахливих пожеж у різних штатах Австралії.
Зібрані кошти будуть передані австралійському Червоному Хресту - основній організації, відповідальній за національну допомогу.