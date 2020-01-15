КНУ імені Тараса Шевченка розширює співпрацю з університетом Адани
Про це повідомляє Консульство України в Анталії.
«В ході досягнутих домовленостей турецька сторона передала українському ВУЗу підписаний договір по програмі міжнародного обміну "Мевляна", а також проєкт двосторонньої угоди про співпрацю між університетами», - повідомляє консульство.
Делегація КНУ ім.Шевченка мала зустріч з ректором університету Чукурова професором, доктором наук Мустафою Кібаром, на якій були обговорені питання поглиблення співпраці між університетами.
Зустрічі відбувалася за ініціативи ГО " Культурно-освітнього товариства солідарності та дружби Адани та України".
Як відомо, у жовтні минулого року Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" підписав протокол з Анкарським університетом про навчання на базі КПІ турецьких студентів.
Фото: Facebook/Консульство України в Анталії/Ukrayna Konsolosloğu Antalya