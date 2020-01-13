Українські церкви Австралії моляться за душі жертв літака МАУ

Українські церкви в Австралії разом з усім українськими народом моляться сьогодні за душі жертв літака українських авіаліній МАУ, збитих Іраном 8 січня.

Про це повідомляється на сторінці посольства України в Австралії у Facebook.

«В австралійській столиці поминальна літургія за загиблими рейсу PS752 пройшла у православному храмі св. Миколая (настоятель о.Михайло Соломко)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Фото: Facebook/Посольство України в Австралії