Українські церкви Австралії моляться за душі жертв літака МАУ
Про це повідомляється на сторінці посольства України в Австралії у Facebook.
«В австралійській столиці поминальна літургія за загиблими рейсу PS752 пройшла у православному храмі св. Миколая (настоятель о.Михайло Соломко)», - йдеться у повідомленні.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.
Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".
Фото: Facebook/Посольство України в Австралії