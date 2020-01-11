Українські дослідники відвідали унікальне кримськотатарське селище в Туреччині

Група українських студентів та викладачка Інституту філології Київського національного університету імені Т.Шевченка відвідали кримськотатарське село Тойдемір в центральній частині Туреччини, неподалік Анкари, в рамках університетських досліджень питань міграційних процесів, життя діаспор, тощо.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене це вперше – побувати в кримськотатарському селі, яке знаходиться на території Туреччини. З одного боку, це знайома нам культура, але по-іншому трохи представлена, чим у кримських татар, які живуть в Україні. Люди розмовляють між собою кримськотатарською мовою, але не тією, до якої ми звикли. Загальний зміст зрозумілий, але окремі слова не завжди. Звичайно, на них вплинуло тривале проживання в Туреччині. Вони дуже люблять цю країну», - поділилася враженнями від поїздки завідувач кафедри тюркології Інституту філології Київського національного університету імені Т.Шевченка Ірина Покровська

Селище Тойдемір унікальне, тому що його мешканці досі зберігають традиції, дотримуються життєвого устрою, побуту, «привезених» з Криму їхніми предками ще в 1905 році, за часів Османської імперії.

«Дуже цікаво, що вперше я побувала в кримськотатарській родині не в Криму, а в Туреччині. Мене вразила гостинність. Цікаво спостерігати як кримські татари поза батьківщиною зберігають свою культуру, передаючи від своїх предків, що переїхали сюди досить давно. Це село не багатолюдне, але спільнота організовує певні заходи, відзначають разом свята. Десь всередині Туреччини є кримськотатарське село, де кримськотатарська спільнота зберігає всі свої традиції», - розповіла студентка 3-го курсу Протченко Анастасія.

Самобутність, мову та традиції свого народу мешканцям Тойдеміну вдалося зберегти завдяки «шлюбній політиці» - одруження лише кримських татар з кримськими татарами.

«Я вивчаю кримськотатарську мову. На першому курсі мали предмет лінгвокраїнознавство, тоді ми дізналися про існування таких сіл в Туреччині, де проживають кримськотатарські діаспори. Для мене було одним з найважливіших питань, якою мовою вони спілкуються, наскільки вона відрізняється. Мене також дуже вразили гостинність та працьовитість цих людей», - студентка Рузана Пархоменко.

Раніше в селі налічувалося 400 домогосподарств, нині ж їх тут 30. Мешканці Тойдеміру щороку відзначають зустріч весни, а восени - свято врожаю Дервіза. В такі дні Тойдемір стає дуже багатолюдним – сюди приїздять представники кримськотатрської діаспори зі всієї Туреччини. Також мешканці Тойдеміру шанують і досі дотримуються цікавих та самобутніх весільних традицій.

«Для мене це також був перший раз познайомитися настільки близько з кримськотатарською родиною. Багато разів була в Криму, але там не доводилося так близько спілкуватися. Господиня говорила кримськотатарською, зробила традиційну страву – чебуреки, всіх намагалася запрошувати до частування. Сам будиночок дуже цікавий, автентичний, прикрашений вишивками. Цікавим було гадання на кавовій гущі», - студентка магістратури Ольга Дворова.

Знайомство з кримськотатарською культурою та самобутніми традиціями, які через століття були збережі та донесені до сьогодення діаспорою, група українських дослідників з Національного університету ім.Т.Шевченка має намір використовувати у своїй подальшій науковій роботі.

Фото: Ольга Будник