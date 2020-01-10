У Нью-Йорку завтра пролунає «Коляда для Христа»

В Українській церкві святого Володимира у Нью-Йорку у суботу, 11 січня, лунатиме «Коляда для Христа» (Caroling for Christ).

Про це повідомляється на сторінці заходу у Facebook.

«Запрошуємо вас взяти участь у річній програмі Митрополії Української Православної Церкви США – Коляда для Христа», - йдеться у повідомленні.



Як повідомляв Укрінформ, українці в Португалії заспівали українських колядок на центральній площі Лісабона під час Різдвяної коляди.

Фото: Kolobok.ua, Facebook/Annual Caroling for Christ