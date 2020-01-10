Українки Люксембургу підтримали українських військових гумдопомогою
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Укрінформ
Об’єднання українок Люксембургу відправило в Київ гуманітарну допомогу для військових.
Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.
«В такі непрості часи підтримаймо Україну гуманітарною допомогою. Наша передача вже в Києві», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, гумдопомогу відправили організації "Veterano Service" у Київ.
«Це благодійна організація, яка підтримує наших військових, які повертаються до цивільного життя і хочуть розпочати свій малий бізнес - від нас для них два комп'ютори і два монітори (пізніше - ще два)», - пишуть волонтери з Люксембургу.