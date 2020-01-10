Українки Люксембургу підтримали українських військових гумдопомогою

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«В такі непрості часи підтримаймо Україну гуманітарною допомогою. Наша передача вже в Києві», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, гумдопомогу відправили організації "Veterano Service" у Київ.

«Це благодійна організація, яка підтримує наших військових, які повертаються до цивільного життя і хочуть розпочати свій малий бізнес - від нас для них два комп'ютори і два монітори (пізніше - ще два)», - пишуть волонтери з Люксембургу.

Крім цього, до Києва відправили «дві упаковки цукрометрів та паперові рулони на оглядові кушетки - для "Бойових Швачок", які допомагають як військовим, так і цивільним».

Також було відправлено передачу для поранених у військовому шпиталі Дніпра, яка наразі їде на Піски, а потім буде передана для українських захисників.

Фото: Facebook/Ukraïnka - Asbl Об'єднання українок Люксембургу