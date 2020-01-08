Як українці в Аризоні та Каліфорнії святкують Різдво

Українці в американських штатах Аризона та Каліфорнії відсвяткували Різдво.

Відеосюжет про заходи опублікував Голос Америки.

«Колядою починається Свята Вечеря у місті Фенікс у штаті Аризона. Тим часом на кухні накладають кутю та доварюють вареники. В центрі зали українського культурного осередку стіл з калачем і дідухом. Різдвяна вечеря починається спільною молитвою», - йдеться у сюжеті.

Серед присутніх не лише представники української громади, а й американці. На різдвяну вечерю разом з дружиною українкою завітав американець Джозеф Грол. За його словами, це сімейна традиція.

«Найбільша річ для мене – це те, що моя дружина має сильні християнські принципи. Також я люблю їжу, культуру, людей. Вони прийняли мене, як частину своєї родини», - розповів він.

Також у сюжеті згадують молитву в Українській православній церкві святого Володимира у Лос-Анджелесі та проведення Святої Вечері в Українському культурному центрі.

«Українці в Лос-Анджелесі вже багато десятиліть збираються на Святвечір. Зараз більше 200 душ збираються в нашому парафіяльному залі», - розповів настоятель УПЦ св. Володимира в Каліфорнії отець Василь Савчук.

Як зазначаєься, і в Аризоні, і в Каліфорнії спільно Святу Вечерю готують українці на волонтерських засадах – все, аби зберегти дух українського Різдва за океаном.