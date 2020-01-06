Посольство України заохочує підтримати благодійну акцію діаспори «Коляда для Австралії»

Посольство України заохочує підтримати благодійну акцію діаспори «Коляда для Австралії»

Укрінформ
Українська громада Австралії проводить акцію зі збору коштів для допомоги тим, хто постраждав від лісових пожеж, які тривають у країні.

Долучитися до акції заохочує українське посольство в Австралії, йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Посольство України в Австралії заохочує підтримати акцію Союзу українських організацій Австралії «Коляда для Австралії» зі збору коштів для тих, хто постраждав від жахливих пожеж у різних штатах Австралії. Лише за одну добу українці зібрали 17 тис дол. допомоги», - йдеться у дописі.

У дописі Посольство розмістило повідомлення Союзу українських організацій Австралії (СУОА). В ньому зазначається, що українці Австралії мають на меті зібрати 50 тис. доларів у якості допомоги постраждалим упродовж різдвяного періоду – до 7 січня.  

СУОА висловлює співчуття усім, хто постраждав у результаті пожеж, і закликає усі українські громади та парафії взяти участь в акції.

«В українській традиції колядники відвідують будинки, співаючи колядки та збираючи кошти для різних причин. Цього року заклик до дії - громадські організації та окремі особи, щоб пожертвувати СУОА «Коляда для Австралії», - йдеться у повідомленні на сайті СУОА.

Зібрані кошти будуть передані австралійському Червоному Хресту - основній основній організації, відповідальній за національну допомогу.

«Українська громада завжди була щедрою та діяла рішуче, коли потрібна допомога. Цей рік зробить українське Різдво більш значущим, допомагаючи іншим», - зазначається у повідомленні.

Більш детальну інформацію про акцію можна знайти тут.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.

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