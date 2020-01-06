Посольство України заохочує підтримати благодійну акцію діаспори «Коляда для Австралії»

Українська громада Австралії проводить акцію зі збору коштів для допомоги тим, хто постраждав від лісових пожеж, які тривають у країні.

Долучитися до акції заохочує українське посольство в Австралії, йдеться на сторінці диппредставництва у Facebook.

«Посольство України в Австралії заохочує підтримати акцію Союзу українських організацій Австралії «Коляда для Австралії» зі збору коштів для тих, хто постраждав від жахливих пожеж у різних штатах Австралії. Лише за одну добу українці зібрали 17 тис дол. допомоги», - йдеться у дописі.

У дописі Посольство розмістило повідомлення Союзу українських організацій Австралії (СУОА). В ньому зазначається, що українці Австралії мають на меті зібрати 50 тис. доларів у якості допомоги постраждалим упродовж різдвяного періоду – до 7 січня.

СУОА висловлює співчуття усім, хто постраждав у результаті пожеж, і закликає усі українські громади та парафії взяти участь в акції.

«В українській традиції колядники відвідують будинки, співаючи колядки та збираючи кошти для різних причин. Цього року заклик до дії - громадські організації та окремі особи, щоб пожертвувати СУОА «Коляда для Австралії», - йдеться у повідомленні на сайті СУОА.

Зібрані кошти будуть передані австралійському Червоному Хресту - основній основній організації, відповідальній за національну допомогу.

«Українська громада завжди була щедрою та діяла рішуче, коли потрібна допомога. Цей рік зробить українське Різдво більш значущим, допомагаючи іншим», - зазначається у повідомленні.

Більш детальну інформацію про акцію можна знайти тут.

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Як повідомляв Укрінформ, в Австралії тривають лісові пожежі, кількість загиблих унаслідок стихійного лиха зросла до 24 людей.

Влада австралійського штату Новий Південний Вельс 2 січня оголосила на тиждень надзвичайний стан у зв'язку з лісовими пожежами.