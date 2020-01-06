В СКУ висловили співчуття у зв’язку зі смертю українського громадського діяча Зенона Ластовецького

Світовий конґрес українців (СКУ) висловив глибоку скорботу та співчуття з приводу відходу у вічність 3 січня 2020 р. колишнього члена Ради директорів СКУ та українського громадського діяча у Великій Британії Зенона Ластовецького.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Смерть св. пам’яті Зенона Ластовецького є болючою втратою як для його родини, дружини Поули з сином Мирославом, та української громади у Великій Британії, так і для СКУ та для всього світового українства, яке пам’ятає покійного як великого українського патріота, колишнього провідника Союзу українців у Великій Британії (СУБ), що є дійовим членом СКУ, та члена Ради директорів СКУ і постійного учасника його конґресів та річних загальних зборів», - йдеться на сайті.

Як зазначається, Зенон Ластовецький проживав у Великій Британії, де кілька десятиліть активно працював у різних сферах українського громадського життя, зокрема будучи головою СУБ (2006-2015 рр.), головою і членом управ Відділу СУБ і Осередку СУМ у Брадфорді та членом крайової Управи СУМ, а також автором багатьох статей і блогів до газети “Українська думка”.

За невтомну працю на ниві розбудови українського громадського життя в діаспорі та підтримку України Зенон Ластовецький у 2018 р. був нагороджений найвищою нагородою СКУ – медаллю св. Володимира Великого.

«Провід і членство СКУ глибоко сумують у зв’язку з відходом у вічність св. пам’яті Зенона Ластовецького та моляться за упокій його душі. Вічна йому пам’ять!», - зазначасили в СКУ.

Фото: сторінка Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook