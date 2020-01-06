У центрі Лісабона лунали українські колядки

Українці в Португалії заспівали українських колядок на центральній площі Лісабона під час Різдвяної коляди.

Відповідні фото та відео розмістив на своїй сторінці у Facebook голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

Він зазначив, що цими днями українська коляда лунатиме в Лісабоні, Парижі, Лондоні, Нью-Йорку та інших столицях і найбільших містах світу.

«Ми сьогодні зібралися тут, щоби святкувати наше Різдво, нашу коляду. Хоч ми далеко від своєї Батьківщини, але ми підтримуємо наші традиції, нашу коляду, нашу мову. І нам не байдуже, хто ми є, якого роду. Слава Україні! Христос ся рождає!», - зазначила керівниця парафіяльного хору Ірина Петрів.

«Від імені української громади греко-католиків Португалії вітаємо з Різдвом Христовим цілу Україну і весь світ з цим великим святом. Бажаємо радості, миру, єдності в родині, у народ, у цілому світі. Хай панує Божа любовь, спокій, ласка і радість», - привітав усіх присутніх священник УГКЦ о.Віталій.

Як повідомлялося, українці в Португалії запрошували усіх охочих на українську Різдвяну коляду 5 січня на площі Россіу в Лісабоні. «Дорогі українці! Що може краще об’єднати, аніж спільна Різдвяна молитва до Бога - коляда!», - написав у соцмережі Павло Садоха і закликав: «Покажемо світові, як Україна колядує!».

Фото, відео: Павло Садоха у Facebook